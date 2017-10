Samen vechten smeedt internationale banden

Club Brugge-Antwerp is El Clásico van het hooliganisme. De harde kern van Club Brugge werd zondag geflankeerd door een vreemdelingenlegioen van Nederlanders, Fransen, Slovenen en Britten. 'Hooligantoerisme, het bestaat.'

Zondag, rond twintig over vier. Het laatste fluitsignaal in Club Brugge-Antwerp weerklinkt. De thuisploeg wint met 1-0, na een weinig spectaculaire wedstrijd. Voor een paar dozijn supporters moest het dan nog beginnen: relletjes. De politie houdt 126 relschoppers aan na een massale vechtpartij. Dat is in principe geen grote verrassing. Club en Antwerp zijn de twee toppers inzake hooliganisme. Hun kernen zijn zonder twijfel de hardste. Wel opmerkelijk is de samenstelling van de verzamelde relschoppers. Zo werden tachtig jonge fans van de Nederlandse club ADO Den Haag als aanstokers gezien. Volgens onze bronnen werden zij geflankeerd door supporters van Lille OSC, York City, Beerschot-Wilrijk en zelfs het Sloveense Olimpija Ljubljana.