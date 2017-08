Sagan onhoudbaar in chaotische spurt

Alleen op de wereld leek Peter Sagan in Ardooie. Waar zaten ze in godsnaam, de andere topspurters? Kittel? Greipel? Démare? Groenewegen? "Ik voel de Tour nog in de benen zitten", beklaagde de Nederlandse held van de Champs-Élysées zich. Een gebrek aan frisheid dus. Maakt dat het verschil? "I don't know", haalde Sagan - daar had je die afgrijselijke oranje skibril weer - de schouders op. "Ik vond het zelf ook lastig koersen, met de diverse spurttreintjes die constant voor ons uit reden en elkaar probeerden te overtreffen. Zo ging het 185 kilometer lang. Wringen, vechten. Crazy. Het had veel weg van een Vlaamse klassieker.