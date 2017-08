Sagan laat Boom winnen

De kopgroep kleurde voor 50 procent Belgisch in Sittard-Geleen. Maar uiteindelijk pakte Lars Boom de rit en de leiderstrui na een late uitval. Peter Sagan sprintte zich in poleposition voor de eindzege. "Er vielen gaten. Ik moest ze allemaal dichtrijden", zei de wereldkampioen. "Op het einde dacht ik: foert, ga maar. Geen kat die zich blijkbaar zorgen maakte om Boom. Wel, dan ik ook niet. Waarom moest ik me nog verder uitsloven? Om me dan te laten vloeren in de spurt? Ik besliste wie er zou winnen." Het verschil tussen Sagan en Boom is twee seconden.