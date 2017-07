Russische vastgoedmakelaar ook bij ontmoeting met Trump Jr.

De naam van de achtste persoon die aanwezig was bij de omstreden ontmoeting tussen Donald Trump Junior en een Russische advocate is onthuld. Irakly Kaveladze, een zakenman die werkt voor het vastgoedbedrijf van de Russische zakenlui Aras en Emin Agalarov, schoof ook aan bij de meeting waar informatie over Hillary Clinton uitgewisseld werd. De Agalarovs hadden als eerste de vraag gesteld om zo'n meeting op te zetten. Vastgoedman Kaveladze wist niet goed wat van hem verwacht werd tijdens de meeting. Zijn advocaat vertelde aan de krant The Washington Post dat hij dacht hij er als vertaler moest optreden tussen Trump Jr. en de advocate Natalia Veselnitskaya. Die laatste had echter zelf een vertaler meegebracht. Irakly Kaveladze woont al jaren in de Verenigde Staten en is onder meer ook lid van de Amerikaans-Russische Business Council.