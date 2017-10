Russische soldaten mogen geen selfies meer online delen

Russische militairen mogen voortaan geen selfies meer nemen, zo heeft de minister van Defensie Sergej Sjojgoe beslist. Hij heeft een wet klaar die hen verbiedt om nog foto's, video's en ander materiaal op het internet te plaatsen, omdat de vijand zo belangrijke informatie kan te pakken krijgen. Via automatische geolocatie kan die bijvoorbeeld achterhalen waar bepaald militair materieel wordt ontplooid. Onder meer in Oekraïne en Syrië hebben Russische soldaten op die manier onbedoeld gevoelige informatie vrijgegeven. Zo dook er bijvoorbeeld in 2014 een foto van een soldaat op die toonde hoe Russische wapens geleverd werden aan de Oekraïense rebellen. Onder meer via die weg bleek de rechtstreekse betrokkenheid van de Russen in het Oekraïense conflict. De wet is enkel geldig voor beroepssoldaten, die naar het buitenland kunnen gezonden worden, niet voor gewone soldaten tijdens hun dienstplicht.