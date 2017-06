Russen vinden Stalin nog steeds grootste mens

Voor de tweede keer op rij hebben de Russen in een opiniepeiling de vroegere Sovjet-dictator Josef Stalin als de belangrijkste persoon in de geschiedenis aangewezen, zo heeft het onafhankelijke Levada-Centrum voor Sociologisch Onderzoek in Moskou gisteren bekendgemaakt. Stalin was de favoriet van 38 procent van de 1.600 bevraagde Russen. Tweede werd huidig president Vladimir Poetin, derde nationaal dichter Aleksandr Poesjkin. Onderaan de top twintig staat de vroegere Sovjet-president en Nobelprijswinnaar Michaïl Gorbatsjov. In de lijst duiken maar drie buitenlanders op: de Franse krijgsheer Napoleon Bonaparte, de Duitse wetenschapper Albert Einstein en zijn Britse voorganger Isaac Newton. De peiling vindt elke vijf jaar plaats. Sinds Poetin zeventien jaar geleden zijn intrek in het Kremlin nam, is het nog maar de eerste keer dat hij de top drie induikt