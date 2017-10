Ruim 99 procent Ryanair-klachten verwerkt

Alle 315.000 klanten van Ryanair die in september en oktober te maken kregen met geschrapte vluchten, hebben een e-mail ontvangen en meer dan 313.000 omboekingen of terugbetalingen zijn verwerkt. Dat komt overeen met 99,4 procent van de klanten. Dat meldt de Ierse lowcostmaatschappij maandagavond. De overige 2.000 klanten (0,6 procent) hebben nog geen contact opgenomen met Ryanair. Over de wijzigingen in het winterschema hebben alle 400.000 klanten een e-mail ontvangen van het bedrijf. Meer dan 384.000 omboekingen of terugbetalingen (96 procent van de klanten) zijn verwerkt. De overige 16.000 (4 procent) hebben nog geen contact opgenomen met Ryanair. De prijsvechter schrapte tal van vluchten omdat er niet genoeg piloten beschikbaar waren om de hele dienstregeling uit te voeren, mede doordat piloten nog een berg verlofdagen moesten opmaken.