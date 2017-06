RTBF maakt fictie voor Snapchat

De Franstalige openbare omroep gaat een fictiereeks maken die alleen via de socialmedia-app Snapchat te bekijken zal zijn. De RTBF wil zich daarmee naar eigen zeggen aanpassen aan de nieuwe manieren waarop audiovisuele media worden geconsumeerd en zo ook een jong publiek bereiken. De reeks, die 'Géneration PLS' (Post, Like, Share) zal heten, vertelt het verhaal van Nathan, die pas van de middelbareschoolbanken komt en vastberaden is om "maximaal te profiteren" van zijn tijd aan de universiteit. Er worden veertig afleveringen gemaakt. De RTBF produceerde met Euh (2014), Burkland (2015) en La Théorie du Y (2016) al eerder fictiereeksen gericht op jongeren die enkel via het internet te bekijken waren. Maar dit is de eerste keer dat de omroep een reeks specifiek voor Snapchat maakt.