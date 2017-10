Rorschachtest wordt Indonesisch poppenspel

Wat begon bij een iconische test uit de westerse psychologie eindigde bij wayang kulit, Indonesisch schaduwpoppenspel. Het nieuwste werk van kunstenares Ana Torfs is een bezwerende installatie, te zien in de tentoonstelling Power and Other Things in BOZAR.

Een vlinder, een vleermuis, dierenhuid: de schijnbaar willekeurige, maar symmetrische inktvlekken die de Zwitserse psychiater Hermann Rorschach ooit op papier zette, leiden tot verschillende associaties waaruit je zogenaamd iemands persoonlijkheid kunt aflezen. "Freud dacht dat je mensen en hun wereldbeeld kon leren kennen via hun spreken, terwijl Rorschach meende dat je hen kon analyseren door hen een kaart te geven en dan te vragen wat ze zien", zegt Ana Torfs. In tegenstelling tot wat je zou denken, zijn de plaatjes van Rorschach niet toevallig ontstaan.