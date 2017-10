Rondje nucleair provoceren

Vandaag of morgen zet Donald Trump de nucleaire overeenkomst met Iran wellicht op losse schroeven. Het Congres kan de schade beperken, maar de exacte gevolgen zijn niet te overzien. De status van de VS als betrouwbare partner zal in elk geval een nieuwe deuk krijgen.

De Iran-deal past in een rijtje Klimaatakkoord-Cuba-deal-Trans-Pacific Partnership: er zijn al drie grote internationale oorkondes met de handtekening van Barack Obama in de papierversnipperaar van het Witte Huis verdwenen. Zoals al vaker geconstateerd is de belangrijkste beleidslijn van Trump de vernietiging van de erfenis van zijn voorganger, al is het maar op papier. Maar meer nog dan bij de andere geschrapte deals zal nu de vraag zijn waartoe Trumps retorische dadendrang in de praktijk gaat leiden.