Ronaldo gehoord door Spaanse rechter

Cristiano Ronaldo is gisteren gehoord door een Spaanse rechter. De sterspeler van Real Madrid wordt ervan verdacht de fiscus voor 14,7 miljoen euro te hebben ontdoken. Een onderzoeksrechter heeft nu achttien maanden de tijd om te beslissen of hij een strafzaak tegen de Portugees opent. Ronaldo zou tussen 2011 en 2014 inkomsten uit portretrechten hebben verzwegen. Hij zou een bedrijf op de Maagdeneilanden hebben gebruikt om zijn inkomsten te verbergen. Volgens zijn zaakwaarnemer heeft hij aan alle verplichtingen voldaan in Spanje. "De belastingdienst weet mijn inkomen precies, we hebben ze alles laten inzien", aldus Ronaldo in een verklaring. "Ik heb nooit iets verborgen gehouden en nog nooit de intentie gehad belasting te ontduiken."