Rome maakt plein hardhandig vrij

► In Rome is het tot hevige protesten gekomen met een honderdtal vluchtelingen. Die verblijven al sinds dit weekend op het Piazza Independenza, nadat ze uit een naburig kraakpand zijn verdreven. De vluchtelingen, vooral mensen uit Eritrea en Ethiopië, zaten daar al sinds 2013 en werden gesteund door het VN-vluchtelingenprogramma, UNICEF en lokale organisaties. Agenten in gevechtstenue hebben de demonstranten gisteren met behulp van waterkanon en wapenstokken weggejaagd. Het plein, niet ver van het centrale station van Rome, lag bezaaid met matrassen, omvergetrokken afvalbakken en kapotte plastic stoelen. Aan het kantoorgebouw, waar al vijf jaar honderden krakers woonden, hing een spandoek met de tekst "We zijn vluchtelingen, geen terroristen" in het Italiaans. In Italië groeien de spanningen over het vluchtelingenvraagstuk. De politie kreeg flinke kritiek over de manier waarop ze met veel geweld de situatie heeft aangepakt.