Rolling Stone Ronnie Wood geopereerd voor longkanker

Ronnie Wood, de tweede gitarist van The Rolling Stones, heeft longkanker. Een dokter ontdekte de tumor bij zijn linkerlong tijdens een routinecontrole. Dat zei de 70-jarige Wood in een interview met The Mail on Sunday naar aanleiding van het boek Ronnie Wood: Artist, een verzameling van zijn tekeningen en schilderijen. Wood wacht nog verdere analyses af, maar laat al weten dat hij onder geen enkel beding chemotherapie zal ondergaan. Een week geleden kreeg hij te horen dat de kanker niet was uitgezaaid en bij een operatie werd de tumor intussen verwijderd. "Alles gaat goed momenteel. Ze hebben het vroeg genoeg behandeld", verklaarde de gitarist van The Stones. "Ik heb wel veel geluk gehad", voegde Wood er nog aan toe. Vorig jaar stopte hij met roken, maar hij was niet verrast dat hij toch longkanker kreeg, na een leven met veel drugs en alcohol.