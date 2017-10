Rokers leven zes tot negen jaar korter

Wie op zijn vijftiende begint te roken, leeft daarna gemiddeld zes tot negen jaar minder lang. Dat blijkt uit een studie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

Het WIV onderzocht hoeveel jaren rokers erbij inschieten, maar ook hoe snel hun gezondheid begint te kwakkelen. Uit de resultaten blijkt dat, op de leeftijd van vijftien jaar, de levensverwachting van een dagelijkse roker, in vergelijking met een niet-roker, bijna negen jaar korter is voor mannen en bijna zes jaar voor vrouwen. De nieuwe studie vertrekt van de levensverwachting van een vijftienjarige, omdat uit statistische gegevens is gebleken dat wie zo jong begint te roken doorgaans levenslang blijft roken. Deze studie wijst er duidelijk op dat niet roken de levensverwachting enorm doet stijgen. Nog belangrijker is het feit dat ze aantoont dat de gewonnen jaren hoofdzakelijk jaren in goede gezondheid zijn.