Rohingya verdrinken tijdens vlucht

Zeker acht mensen zijn verdronken toen elf bootjes kapseisden, met aan boord Rohingya die van Myanmar naar Bangladesh vluchtten. Op elk van de bootjes zaten volgens de autoriteiten zeker 25 mensen. Tot nu zijn acht lichamen geborgen uit de Naf-rivier, die de grens vormt tussen Bangladesh en Myanmar, maar tientallen mensen zijn nog vermist. In Myanmar wonen ongeveer 1 miljoen Rohingya, waar ze uitgesloten en vervolgd worden. Volgens cijfers van de autoriteiten in Bangladesh verblijven in het land intussen 400.000 leden van de moslimminderheid. Artsen Zonder Grenzen heeft extra verpleegkundigen, verloskundigen en artsen naar Bangladesh gestuurd en heeft in de regio Kutupalong een tweede verpleegafdeling opgezet. "We hebben dit de afgelopen jaren niet op deze schaal meegemaakt", zegt Pavlo Kolovos (AZG).