Ze heeft me uitgenodigd voor haar bruiloft aan de Costa del Sol. Twintig kilometer van de plek waar ooit onze vriendschap begon. Tijdens een vrouwenweekend in het vakantiehuis van een gemeenschappelijke vriendin. Ze vertelde me toen over de uppercuts die ze had geïncasseerd. Zowel letterlijk als figuurlijk. En over de man die haar vertrouwen in de liefde had hersteld. Toch droomde ze niet van een meringuejurk en taarten van drie verdiepingen. Daarvoor was ze te oud en te wijs. Of dat dacht ze toch. Tot ze vorig jaar de dood in de ogen zag. Na het verlossende nieuws dat er geen kwaadaardige uitzaaiingen waren, begon ze aan een tweede jeugd. Samen met hem kocht ze een vakantiestek met zicht op zee.