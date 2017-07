Rodez, waar Greg een kampioen werd

Het was in de tijd dat Van Avermaet (32) nog geen koersen won. Ereplaatsen, dat wel. Tweede in de Ronde van Vlaanderen, derde in Gent-Wevelgem, derde in Parijs-Roubaix, vijfde in Milaan-Sanremo... Van Avermaet was de renner van net niet. Tot Rodez. Die dertiende rit in de Tour van 2015 was er echt een op zijn maat. Een slothelling van 600 meter met een piek tot 8 procent: die had evengoed in Vlaanderen kunnen liggen. Wilco Kelderman reed nog even voorop, maar werd voorbijgeknald door een duo.