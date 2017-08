Rode trui weer wat strakker om Britse schouders

Moeten we ons nu al afvragen of Esteban Chaves, behalve een goede klimmer, ook een goede tijdrijder is? (Neen, is het antwoord.) Of verrast de kleine Colombiaan nog in de bergen? Wordt, zoals zijn coach Paolo Slongo hoopt, Vincenzo Nibali beter met de dagen? Ook dat zou een goede zaak zijn. Indien niet, dan dreigt het een lange Ronde van Spanje te worden. Met Chris Froome die in zijn missie slaagt om als eerste renner in de moderne geschiedenis Tour en Vuelta in hetzelfde jaar te winnen. De Brit legde het er gisteren alvast op aan.