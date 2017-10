Rochefort vecht voor heilig water

Een kalkbedrijf in Rochefort mag dan toch boringen doen dicht bij een natuurlijke waterbron. De plaatselijke monniken, die met dat water de beroemde trappistenbieren brouwen, vrezen smaakverlies. 'Maar ook de geldkwestie speelt hier een rol.'

In Rochefort zijn de inwoners er toch niet helemaal gerust op. De trappistenbieren die in de abdij worden gebrouwen, zijn wereldberoemd en lokken veel toeristen. De abdij en brouwerij zelf zijn niet te bezoeken, maar toeristen kunnen wel een dienst bijwonen in de kerk en vooral in de vele cafés van het stadje proeven. "Het wordt afwachten", zegt Luc Demarière van café Le Jupy, die naar eigen zeggen voor 90 procent trappisten uitschenkt in zijn zaak. "Je mag niet onderschatten hoe emotioneel liefhebbers kunnen reageren als het over de smaak van bier gaat."