Rich Meet Beautiful zet campagne stop

Rich Meet Beautiful, de website waar studentes op zoek kunnen naar rijke mannen en vice versa, heeft zijn reclamecampagne in België stopgezet. De Noorse zaakvoerder Sigurd Vedal zegt te zijn geschrokken van de negatieve reacties in België, nadat zijn site naar eigen zeggen probleemloos werd gelanceerd in Scandinavië en Nederland. De 'sugar daddy'-campagne werd verboden in Brussel en Leuven, en leidde tot officiële klachten. "Wij willen de wet respecteren", zei Vedal in een gesprek met Het Laatste Nieuws. Woensdag bleef hij ook al onverwacht weg uit het VRT-programma De afspraak. De reden voor de opschorting kan liggen in de oproep van het Brusselse parket om Vedal te verhoren in een onderzoek naar het 'aanzetten tot ontucht'. Dat het bedrijf intussen zijn campagne heeft ingetrokken, heeft geen gevolgen voor dat onderzoek, dat gewoon blijft lopen.