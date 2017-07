Reynders: 'Fregat Louise-Marie doet voort'

Het Belgische fregat Louise-Marie zet zijn opdracht op de Middellandse Zee voort tot het einde van de maand. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) gezegd in de marge van het EU-overleg over 'Sophia'. Dat is de maritieme operatie die mensensmokkel uit Libië moet tegengaan. De vicepremier reageert daarmee op de kritiek van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Die had gezegd dat ons land de missie beter zou stopzetten, omdat ze een aanzuigeffect zou hebben op illegale migranten (DM 17/7). Maar de andere regeringspartijen willen de missie wél voortzetten. Het Europese mandaat van de missie loopt deze maand af. Normaal zou ze gisteren met anderhalf jaar verlengd worden, maar die beslissing stuitte op het verzet van Italië.