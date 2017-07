Revolutionaire leukemietherapie komt dichterbij

Acute lymfatische leukemie (ALL) is de meestvoorkomende kanker bij kinderen. Eén op de vier kinderen die kanker krijgen, heeft deze vorm. De ziekte tast de witte bloedcellen in het beenmerg aan en is erg moeilijk te genezen. Chemotherapie of zelfs een beenmergtransplantatie zijn de meestgebruikte behandelingen. Het nadeel: ze zijn erg zwaar te verteren, zeker voor een kind. De Zwitserse farmareus Novartis onderzoekt sinds enkele jaren of een immuuntherapie die behandeling kan vervangen. Daarbij worden de cellen van het afweersysteem versterkt en gestimuleerd om zich te verzetten tegen microben, virussen en andere ziektes van buitenaf.