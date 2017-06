Revival van onbestaande geschiedenis

De neonverlichting lijkt op het eerste zicht wat gek tussen de primitieve kunstcollectie. Toch doet het Parijse Musée du quai Branly wel vaker gedurfde zijprojectjes. In Aztec Hotel plaatst de curator Sven Kirsten de Amerikaanse liefde voor de Maya-cultuur naast authentieke artefacten. De 'urban archeologist' en Taschen-auteur dook in 2014 al eens in de museumcollectie voor zijn expo Tiki Pop. Zijn nieuwe expo start met originele prenten van archeoloog Frederick Catherwood, die in de 19de eeuw Maya-tempels uit Centraal-Amerika in kaart bracht. Zijn tekeningen wakkerden in het noorden de interesse aan.