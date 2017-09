Regering zoekt uitweg voor pensioen 50-plussers

1 januari. Dat is de deadline die premier Michel (MR) zichzelf oplegt om alle maatregelen uit het zomerakkoord door het parlement te krijgen. Dat belooft nog een stevige klus te worden, aangezien alles niet alleen in wetteksten moet worden gegoten, maar ook nog langs de Raad van State moet passeren. Bedoeling is om de komende maanden twee grote pakketten te stemmen: een over de begroting, en een over het zomerakkoord. Over dat laatste moeten eerst nog verschillende losse eindjes worden opgelost.