Regering ruziet over effectentaks

"Het moet uit zijn met die gazettenpraat." Het was een scherpe vicepremier Kris Peeters (CD&V) die de Terzake-kijker te zien kreeg. Voorwerp van zijn toorn is het bericht in De Tijd, dat ook bezitters van niet-beursgenoteerde aandelen aan de effectentaks, een heffing van 0,15 procent op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde boven de 500.000 euro, onderwerpen zullen worden. Daarmee komen dan ook familiebedrijven, zoals de spreekwoordelijke bakker, in het vizier. Peeters zegt dat "met grote zorg voor de familiebedrijven" een akkoord gevonden zal worden. Dat wordt nog een lastige klus, want tegenover de nieuwe taks is in het Zomerakkoord van de regering een geschatte opbrengst van 254 miljoen ingeschreven.