Regen of niet, iedereen in de wolken

Sfinks Mixed haalde afgelopen weekend vooral het nieuws met het concert van Boef. De Nederlandse rapsensatie zette zijn optreden vroegtijdig stop nadat drie tienermeisjes in de overvolle tent waren flauwgevallen. Een beslissing die op sociale media lang niet bij iedereen op begrip kon rekenen. Unfair, vindt Boef, die sinds zijn hit 'Habiba' ook veel kinderen tot zijn grote fanbasis mag rekenen. "Ik zie op verschillende sites dingen staan als 'Boef laat duizenden fans in steek': dat is niet eerlijk, man", reageerde hij op Instagram. "Moet ik liever daar blijven en straks op me geweten hebben dat iemand iets overkomt, of moet ik kiezen voor de volwassen optie?