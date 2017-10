Referendum intrekken? Eerst een referendum organiseren

Als het Nederlands parlement het raadgevend referendum intrekt, kunnen burgers dit zelf dwarsbomen met een referendum. Want ook een intrekkingswet is 'referendabel', stelt de Raad van State

Sinds juli 2015 kent Nederland de Wet raadgevend referendum. Dat geeft burgers gelegenheid om, nadat een wetsvoorstel in Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, binnen een beperkte termijn 300.000 handtekeningen in te zamelen en daarmee een raadgevend referendum af te dwingen. Het volk mag zeggen of het voor of tegen de wet is, de regering besluit vervolgens wat ze met dat advies doet. Het politieke ongemak zit in het instrument ingebakken: zo'n referendum gaat altijd over een plan dat al parlementaire instemming heeft. Dat ongemak spatte meteen van het eerste referendum dat burgers zelf initieerden, de stembusgang in april vorig jaar over het Oekraïneverdrag.