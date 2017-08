Red Lions hockeyen Nederland murw: 0-5

De jongens van coach McLeod legden het thuispubliek lam en maakten al in de eerste helft het verschil. De hockeywereld is onder de indruk van deze Lions. Wie stopt dit team? De wedstrijd kon niet beter beginnen voor de Lions. Na vijf minuten kreeg Sébastien Dockier wat ruimte in de cirkel en dan is de Lions-spits altijd aartsgevaarlijk. Met een raak schot in de lange hoek was Oranje op achtervolgen aangewezen. In het tweede kwart toonden de Belgen zich dodelijk efficiënt. Opnieuw Dockier maakte voor zichzelf ruimte in de cirkel en deze keer knalde hij in de andere hoek raak.