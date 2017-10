Red Flames op jacht naar 9 op 9

Vanavond staat de derde kwalificatiewedstrijd van de Red Flames voor het WK 2019 in Frankrijk op het programma. In Penafiel is Portugal de tegenstander van dienst. Na de monsterzege tegen Moldavië (12-0) en de moeizame overwinning van afgelopen vrijdag tegen Roemenië (3-2), gaat België in zijn eerste uitwedstrijd op jacht naar een derde zege op rij. De Red Flames delen de koppositie van groep zes met grote uitdager Italië, Portugal kwam deze campagne nog niet in actie. België - 23ste op de FIFA-ranking - kijkt met Portugal het nummer 34 van de wereld in de ogen. Net als de Flames overleefden de Zuid-Europese dames de poulefase van het voorbije EK in Nederland niet. Bovendien gaan ook zij op zoek naar een allereerste deelname aan een WK.