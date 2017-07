Red Flames moeten winnen

Het is 'do or die' voor de Red Flames, vandaag om 18 uur in Breda. Met een gelijkspel behoudt het team van Yves Serneels slechts een waterkans op kwalificatie, dus is winnen tegen tweevoudig Europees kampioen Noorwegen eigenlijk een must. Een groepsgesprek heeft de ontgoocheling volgens bondscoach Yves Serneels weggenomen. "Iedereen heeft kunnen ventileren. De ontgoocheling is doorgespoeld." Details hebben de match tegen Denemarken beslist, iets wat tegen Noorwegen moet worden vermeden. Serneels zal sterspeelster Tessa Wullaert zo goed als zeker een rij achteruittrekken om zo meer vat te krijgen op het middenveld. "In dat geval moet ze van verder komen, maar dat kan ze wel", zegt Serneels. Voorin moet hij dan kiezen voor Jana Coryn of Janice Cayman.