In de krant van gisteren verscheen een opiniestuk van Jan Steurs, Jeroen Rottiers en Jochem Maes over seksuele intimidatie. Nadien is gebleken dat er betwisting is over de geloofwaardigheid van een van de auteurs. Omdat het stuk daarmee niet langer voldoet aan de kwaliteitseisen die de krant zichzelf oplegt, heeft de redactie beslist om het niet langer digitaal beschikbaar te stellen.