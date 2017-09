Rechter schorst uitwijzing van Sudanees uit Darfur

Toen hij gisteren in de Kamer uitleg verschafte over de Sudanese identificatiemissie, liet premier Charles Michel (MR) er geen misverstand over bestaan: voor uitwijzing "analyseert de Dienst Vreemdelingenzaken het eventuele risico van een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat onmenselijke en vernederende behandelingen verbiedt". Michel noemde het een "sleutelprincipe" in vluchtelingenrecht, dat ook geldt bij terugkeer van een migrant. Diezelfde dag heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) een arrest geveld waaruit blijkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) die analyse net onvoldoende doet.