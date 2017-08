Recht blijven is grootste kunst

"De hotseat? Dit was meer een coldseat." Stefan Küng, rijzende Zwitserse ster van 23, zag er in het kille, druilerige Voorburg nog de lol van in. Bijna drie uur bracht hij met zijn 10:58 (niet één andere renner die onder de elf minuten dook) door in het verzopen tentje aan de finish. Met een boek in de handen. "Dat heb ik altijd bij me voor de dode momenten. Ik kijk graag naar koers op tv, maar drie uur aan een stuk was me net iets te stresserend.