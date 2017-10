Ready For The Weekend

Journalist Jan Debackere geeft zijn cultuurtips voor het weekend.

DIGITALE KUNST

Aan de slag met de beamer

Waarom schilderen als je ook kunt projecteren? Nadat kunstenaars de voorbije jaren in KERK in Gent hun beamers opstelden, doen ze dat dit jaar in NEST, de voormalige Gentse stadsbibliotheek. Een honderdtal kunstenaars gaat met projectoren muren en witte doeken tooien met hun werk en verhalen. Ideaal dus om een avondje uit te combineren met wat kunst. Bring your own beamer. Op 20 oktober in NEST Gent. byobgent.nerdlab.be EXPO

Richter zoals je hem maar zelden zag

De laatste keer dat een Belgisch museum een expo organiseerde met werk van Gerhard Richter was 26 jaar geleden. Niets te vroeg dus dat het S.M.A.K. nog eens een tentoonstelling maakt over een van de meest invloedrijke kunstenaars van de voorbije eeuw.