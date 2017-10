Ready For The Weekend

Journalist Robin Broos gidst u door het culturele weekend

KUNSTENFESTIVAL

Mijn MIRRANDA zegt dat ook altijd

Kent u MIRRANDA al, de nieuwe band van Pieter-Jan Van den Troost (Willow) en Pieter Schrevens (Five Days)? Vanavond openen ze SPACE, een Leuvens event dat de lokale creatieve sector in de verf zet. Het weekend wordt ingezet met feest, morgen komt al het talent samen in een showcase. Van reclame over podiumkunsten, van architectuur tot film. En dat in een prachtig art-decopand vlak bij het station. SPACE, 6-7/10 in Comenius-gebouw, Tiensevest 60 (Leuven), leuvenmindgate.be

FESTIVAL

Vies goede line-up

Nee, nog niet alle culturele centra en muziekclubs hebben het nieuwe seizoen al afgetrapt. In Muziekodroom wachten ze daarmee tot Play festival, om dan meteen op één avond van start te gaan met een echt vies goede line-up.