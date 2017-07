Reacties gaan van 'een succes' tot 'onvergeeflijke daad'

President Duda heeft zijn veto uitgesproken over twee wetten die zowel de binnenlandse oppositie als de Europese Commissie een doorn in het oog waren. De eerste wet voorzag erin dat vrijwel alle rechters van het Hooggerechtshof meteen ontslagen en vervangen zouden worden. De tweede wet zou de greep van het parlement verstevigen op de KRS, de Poolse raad voor de rechtspraak. "Ik feliciteer alle Polen. Dit is echt een groot succes", zegt parlementslid Katarzyna Lubnauer van oppositiepartij Nowoczesna ('Modern'). Vicepremier Mateusz Morawiecki (PiS) zei "verrast en teleurgesteld" te zijn. Maandagmiddag volgde een overleg tussen Duda en premier Beata Szydlo. Velen speculeerden over de vraag of er sprake is van een breuk tussen Duda en PiS-partijleider Jaroslaw Kaczynski. "Kaczynski zal hem dit nooit vergeven", zei Mariusz Witczak (Burgerplatform) tegen The New York Times.