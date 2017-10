Rapport: 'Vlaamse lucht ongezond'

De luchtkwaliteit in Vlaanderen blijft ondermaats. Vooral de gezondheidsimpact blijft er groot. Dat staat in een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij. Groen kijkt naar bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) voor tekst en uitleg. Parlementslid Elisabeth Meuleman: "Minister Schauvliege moest al toegeven dat ze de klimaatdoelstellingen niet zal halen. Nu wordt door haar eigen administratie zwart op wit bewezen dat ook het zuiver maken van de lucht in Vlaanderen haar niet zal lukken. We hopen echt dat ze wakker geschud wordt."