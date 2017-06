Radiohead-duo in de bres voor slachtoffers aardbeving

Thom Yorke en Jonny Greenwood, respectievelijk de frontman en de multi-instrumentalist van de Britse band Radiohead, treden op 20 augustus op in de Italiaanse regio Le Marche. Dat is net geen jaar nadat een zware aardbeving verschillende stadjes en dorpen uit de streek in Oost-Italië vernielde. Yorke en Greenwood zijn momenteel op tournee met Radiohead - afgelopen weekend stonden ze nog op het Nederlandse Best Kept Secret Festival, en over anderhalve week staan ze op Rock Werchter - maar zullen een eenmalig openluchtconcert geven in het Macerata Sferisterio-stadion. Zo willen de twee muzikanten geld inzamelen om zo de restauratiewerken een nieuwe boost te geven. De wederopbouw van gebouwen en dorpen heeft herhaaldelijk vertraging opgelopen, door de meer dan 2.500 naschokken die in de weken en maanden nadien op de aardbeving volgden.