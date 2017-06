Radicaal meisjesachtig

Je moet blijven stilzitten. En ogen toe, commandeert ze. Dat lukt je niet. Stiekem doe je een oog open. Het is fascinerend wat je te zien krijgt. Jouw dochter, met de ingespannen focus van een kunstschilder, vlak bij je. Jouw gezicht is haar canvas. Speelgoedschmink haar materiaal. Terwijl jouw gelaat blinkt van de glitters, blinkt zij van geluk. Haar pop hangt al vol rode eyeliner, nu is het vaders beurt. Ze zet een stap achteruit om het resultaat te keuren. Nog een kloddertje roze hier, nog een kloddertje roze daar... Ergens in de voorbije weken heeft je dochter een afslag genomen. Of wellicht preciezer geformuleerd: is de weg waar ze toch al op liep feller beginnen afbuigen. Richting: traditionele meisjesvoorkeuren. Natuurlijk komt dat niet opeens.