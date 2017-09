Racing Genk oogt ziek

Racing Genk is op de dool. Dan wordt automatisch naar de coach gekeken, maar zit het probleem niet dieper? Coach Albert Stuivenberg moest opnieuw vaststellen dat zijn ploeg de greep op de wedstrijd compleet loste. Dat er van de technische superioriteit op het middenveld niets meer te zien was. Dat een beetje kracht en presence bij de tegenstander volstond om zijn elftal weg te poweren. Anderzijds moet het bestuur voor de spiegel staan. De kwaliteiten waren voor de zomer bekend, maar de gebreken ook: te weinig duelkracht, geen leiders, weinig surplus op de bank. De conclusie na acht competitiewedstrijden is dat ook daar weinig verandering in is gekomen.