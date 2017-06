Rabiu vertrekt naar Slowakije, Schoofs op weg naar Mechelen

AA Gent maakt verder werk van de inkrimping van zijn kern. De club laat vierde doelman Brian Vandenbussche naar Cercle gaan - hij tekende voor één seizoen - en is verlost van de diensten van de Nigeriaanse middenvelder Ibrahim Rabiu. AA Gent bereikte een overeenkomst met Bratislava over een definitieve overgang van de 26-jarige Nigeriaan. Rabiu vertrok gisteren niet mee op stage naar Jupille, maar stapte op het vliegtuig naar de Slowaakse hoofdstad. Rabiu kwam vorige zomer van Trencin naar AA Gent, maar kon daar nooit een plaats in de basisploeg afdwingen. Met de komst van Damien Marcq had Rabiu helemaal geen toekomstperspectieven meer in de Ghelamco Arena. Ook Rob Schoofs en de overbodige Perbet vertrokken niet met Gent op stage naar Jupille.