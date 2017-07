Raaf is slimmer dan vierjarige

In bepaalde situaties zijn raven betere planners en organisatoren dan vierjarige kinderen, orang-oetans en chimpansees, zo staat in een nieuwe Zweedse studie, gepubliceerd in Science. De vogels blinken uit in verschillende intelligentietests. Bekend was al dat raven voedsel verstoppen om het later op te eten. Tot nu toe klonk het dat dat een zeer specifieke en dus beperkte vorm van intelligentie is. Negen raven die aan de Universiteit van Lund een batterij tests doorliepen, demonstreren nu dat hun soort toch slimmer is dan gedacht. Ze kunnen echt vooraf plannen en hebben door wat de voordelen van ruilen kunnen zijn in situaties die niets te maken hebben met voedsel bewaren. In een van de tests leerden ze hoe ze een doosje konden openen met een specifiek instrument.