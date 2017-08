Quintana grof wild op transfermarkt

In de voorbije Tour gonsde het al van de geruchten over de toekomst van Nairo Quintana (27). De Colombiaan zou zich niet voldoende gewaardeerd voelen bij Movistar - een Spaans bastion waar zou neergekeken worden op dat Zuid-Amerikaantje - en de renner zou daarom andere lucht willen opsnuiven. Omgekeerd zou de ploeg niet tevreden zijn over de prestaties van zijn belangrijkste en best betaalde coureur: tweede in de Giro, twaalfde in de Tour. Quintana laat het achterste van zijn tong niet zien, bij Movistar houden ze zich op de vlakte. Vandaar dat de geruchten steeds spectaculairder gaan klinken. Gisteren maakte La Gazzetta dello Sport gewag van een nieuw conflict, over het programma dat de renner dit jaar volgde.