Qatar koopt zeven Italiaanse oorlogsschepen

De Golfstaat Qatar heeft in Italië zeven oorlogsschepen voor een bedrag van 5 miljard euro besteld. Dit heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Qatar bekendgemaakt. "Wij hebben ten voordele van de marine van Qatar een contract ondertekend voor het verwerven van Italië van zeven oorlogsschepen ter waarde van 5 miljard euro", zei sjeikh Mohamed Abderrahmane al-Thani, tijdens een persconferentie in Doha met zijn Italiaanse ambtsgenoot Angelino Alfano. Vier Arabische landen, waaronder drie uit de Golf, hebben Qatar onlangs in isolement gesteld. Het is niet duidelijk waarom ze de schepen nu kopen.