Publiekslieveling Nainggolan op zucht van nieuw contract

"Het is hoog tijd dat AS Roma zich aan zijn beloftes houdt." Begin deze maand was Radja Nainggolan duidelijk: het stak bij de Rode Duivel dat hij, ondanks gemaakte afspraken, nog steeds geen contractverbetering had gekregen bij AS Roma. Volgens Italiaanse bronnen komt daar de komende weken verandering in. De onderhandelingen tussen de sportieve leiding van AS Roma en het management van Nainggolan gaan de goede richting uit, een doorbraak wordt begin volgende maand verwacht. Bedoeling is om de Antwerpenaar één seizoen extra vast te leggen, tot 2021, en hem een loonopslag van minstens een half miljoen euro te geven. Nainggolan zou zo ruim 4,5 miljoen euro per jaar verdienen in Italië. Als het aan de supporters van AS Roma ligt, is hij dat geld in elk geval waard.