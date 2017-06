Puberen en rekenen, een moeilijke som

De eindtermen, minimumdoelen die leerlingen moeten bereiken, liggen steeds vaker buiten bereik. Die vaststelling komt naar voren uit nieuwe peilingresultaten voor wiskunde bij leerlingen uit het zesde leerjaar basisonderwijs. In mei vorig jaar kregen in totaal 5.421 leerlingen uit 190 Vlaamse scholen liefst dertien toetsen voor de kiezen. Tijdens die proeven, die werden opgesteld door het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen van de KU Leuven, kwamen verschillende wiskunde-onderdelen aan bod. In 2002 en 2009 werd ook al naar de eindtermen wiskunde gepeild. In vergelijking met de vorige meting noteren de leerlingen slechtere resultaten - zo'n 16 procent minder springt over de lat - voor bijna alle toetsen rond getallen en bewerkingen.