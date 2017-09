Proefkonijnen

Wat ben ik blij dat ik mijn brood niet moet verdienen met schrijven! Dan heb ik het niet over columns, want dat is eigenlijk spielerei, maar over echte romans. Stel je voor: je hebt een verhaal in je kop, je doet maanden opzoekingswerk, je zit nog een jaar te vloeken om die drie- of vierhonderd bladzijden zweet en inspiratie in een min of meer aanvaardbare vorm op de wereld te zetten, en dan word je overgeleverd aan geleerde criticasters uit het wereldje van 'ons kent ons', die er al dan niet hun zegen over geven, je kraken of maken. Het zijn zij die dus beslissen of je de eerstvolgende maanden tussen de schoon mokkes op het strand van Saint-Tropez zult liggen, of zult zitten bleiten in een of ander all-inwaterpark aan laagseizoenprijzen.