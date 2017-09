Proces kasteelmoord andermaal stilgelegd

Eind juni besliste rechtbankvoorzitter Els D'Hooghe op vraag van de verdediging van vierde beklaagde Roy Larmit om het dossier van de kasteelmoord terug te sturen naar de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent om na te gaan of de wet op de Bijzondere Opsporingsmethoden correct is nageleefd. Het Laatste Nieuws had geschreven dat De Clercq - tussenpersoon volgens de aanklacht tussen Pierre Serry en huurmoordenaar Van Bommel - in zijn cel in de Ieperse gevangenis zes maanden afgeluisterd was door een medegevangene. Ondertussen onthulde de krant dat het om de Nederlandse nepgraaf Anthonie van Wilderoden gaat.