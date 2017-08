Proces-Aquino levert staat luxehotel op

Na de veroordeling van de clan-Aquino verklaarde het hof van beroep in Antwerpen het Kontakt Wellness Hotel in Slowakije begin deze zomer voor verbeurd. Daardoor komt het waarschijnlijk in handen van de Belgische staat. Het viersterrenhotel ligt in Stara Lesna, in het noorden van Slowakije. De luxe blijkt al uit de prijzen voor een overnachting: voor een tweepersoonskamer betaal je in het hoogseizoen meer dan 100 euro. Er zijn een zwembad, ontspanningsruimtes, stoombaden, jacuzzi's en massage- en schoonheidssalons. Silvio Aquino, de leider van de drugsbende, controleerde de aandelen. Hij werd intussen gedood tijdens een mislukte ontvoering, terwijl de andere familie- en bendeleden veroordeeld zijn tot jarenlange celstraffen. Volgens de rechtbank hebben de Aquino's in totaal voor 72 miljoen euro cocaïne verscheept.