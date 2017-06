Procedurele bom onder kasteelmoordproces

De Zeeuwse wietboer Evert de Clercq wordt verdacht samen met Roy Larmit bij de moord op Stijn Saelens te hebben geholpen. Vorige week pakte Het Laatste Nieuwsuit met een mail van de Ierse echtgenote van Anthony Van Wilderode. Hij zat in 2015 met De Clercq in de gevangenis van Ieper. In de mail is sprake van een door De Clercq verklapt plan, waarbij het lijk niet zou worden begraven in een put, maar weggevoerd naar een crematorium. Dat zou zijn gezegd in een van de tweehonderd gesprekken die Van Wilderode zes maanden lang opnam en overmaakte aan de politie.